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عناوين الصحف ليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022

6
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الأخبار: ابن سلمان - آل الشيخ: صفقة ترويض الوهابية

اليونيفيل «تعدّل» مهماتها منفردة؟

يشتري الدولارات ثم يضخّها... ثم يشتريها مجدداً: كازينو مصرف لبنان

سلامة يستكمل سيناريو دفن التدقيق الجنائي

 

 

 

الديار: عواصف سياسية مصحوبة بأخطر أزمة معيشية وصحية ومالية تهدد السلم الاهلي
الثنائي الشيعي يرفض دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة واسئلة عن ادواره الاخيرة؟
ميقاتي لن يتراجع ويسأل ما البديل ؟ وزير التربية يؤكد فتح المؤسسات التربوية أبوابها في 10 كانون الثاني

 

 

 


نداء الوطن: جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات "القاعدة" يتجوّلون بوثائق إيرانية
صفقة "أعطيني لأعطيك": مقايضة "تواقيع" بين عون وبري!

 

 

 

اللواء: انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!
غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي

 

 

 

البناء: المخابرات العسكرية «الإسرائيلية» تكشف بلوغ فيينا مرحلة الإنجاز… وتوافق/ الدورة الاستثنائية هدنة رئاسية… والعقدة الحكومية باقية رغم تمنيات ميقاتي/ حردان: التصعيد الطائفي انتخابي… ولن نقبل بغيتوات طائفية تحت عنوان اللامركزية /

 

 

 

النهار: مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي

 

 

 

 

الجمهورية: تبريد الرئاسات... لا يبرد الاحتقانات

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi Bassil veut se rendre à Damas

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