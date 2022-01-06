عناوين الصحف ليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022

الأخبار: ابن سلمان - آل الشيخ: صفقة ترويض الوهابية
اليونيفيل «تعدّل» مهماتها منفردة؟
يشتري الدولارات ثم يضخّها... ثم يشتريها مجدداً: كازينو مصرف لبنان
سلامة يستكمل سيناريو دفن التدقيق الجنائي
الديار: عواصف سياسية مصحوبة بأخطر أزمة معيشية وصحية ومالية تهدد السلم الاهلي
الثنائي الشيعي يرفض دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة واسئلة عن ادواره الاخيرة؟
ميقاتي لن يتراجع ويسأل ما البديل ؟ وزير التربية يؤكد فتح المؤسسات التربوية أبوابها في 10 كانون الثاني
نداء الوطن: جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات "القاعدة" يتجوّلون بوثائق إيرانية
صفقة "أعطيني لأعطيك": مقايضة "تواقيع" بين عون وبري!
اللواء: انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!
غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي
البناء: المخابرات العسكرية «الإسرائيلية» تكشف بلوغ فيينا مرحلة الإنجاز… وتوافق/ الدورة الاستثنائية هدنة رئاسية… والعقدة الحكومية باقية رغم تمنيات ميقاتي/ حردان: التصعيد الطائفي انتخابي… ولن نقبل بغيتوات طائفية تحت عنوان اللامركزية /
النهار: مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي
الجمهورية: تبريد الرئاسات... لا يبرد الاحتقانات
l'orient le jour: Pourquoi Bassil veut se rendre à Damas