عناوين الصحف ليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022

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الأخبار: ابن سلمان - آل الشيخ: صفقة ترويض الوهابية

اليونيفيل «تعدّل» مهماتها منفردة؟



يشتري الدولارات ثم يضخّها... ثم يشتريها مجدداً: كازينو مصرف لبنان



سلامة يستكمل سيناريو دفن التدقيق الجنائي





الديار: عواصف سياسية مصحوبة بأخطر أزمة معيشية وصحية ومالية تهدد السلم الاهلي

الثنائي الشيعي يرفض دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة واسئلة عن ادواره الاخيرة؟

ميقاتي لن يتراجع ويسأل ما البديل ؟ وزير التربية يؤكد فتح المؤسسات التربوية أبوابها في 10 كانون الثاني



نداء الوطن: جعجع ردّاً على نصرالله: قيادات "القاعدة" يتجوّلون بوثائق إيرانية

صفقة "أعطيني لأعطيك": مقايضة "تواقيع" بين عون وبري!

اللواء: انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!

غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي

البناء: المخابرات العسكرية «الإسرائيلية» تكشف بلوغ فيينا مرحلة الإنجاز… وتوافق/ الدورة الاستثنائية هدنة رئاسية… والعقدة الحكومية باقية رغم تمنيات ميقاتي/ حردان: التصعيد الطائفي انتخابي… ولن نقبل بغيتوات طائفية تحت عنوان اللامركزية /

النهار: مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي

الجمهورية: تبريد الرئاسات... لا يبرد الاحتقانات



l'orient le jour: Pourquoi Bassil veut se rendre à Damas