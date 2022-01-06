أسرار الصحف ليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ العمليات التي بدأت في العراق على قواعد تتواجد فيها قوات أميركية ستتواصل حتى يتمّ إنهاء أيّ شكل من أشكال الاحتلال المعلن والمستتر، مؤكدة رفض الحديث عن مسرحية استبدال الدور القتالي بمهام تدريب ومعونة تقنية كقناع لإخفاء الاحتلال.

خفايا

نفت مصادر الثنائي وجود أيّ تبدّل جوهري أو جزئي في العناصر التي يُبنى عليها القرار بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء دون المساس بالميثاقية، مشيرة الى أن لا جلسة بمشاركة الثنائي ولا مقاطعة شكلية لتمرير جلسة مستقطعة للموازنة كما يتمّ التداول، فكلمة السر هي نفسها «بيطار».



نداء الوطن: خفايا

تمكّنت الجهة التي تتولى تصفية شركة "باك" قبل أيام من بيعها بمبلغ تجاوز الـ30 مليون دولار بقليل، والشاري من كبار المتموّلين اللبنانيين في استراليا تردد أنه من آل الشدياق وأصله من بشري وأن معه شريكاً آخر.

يتردد أن وزيراً سابقاً زار ونجله رئيس تيار سياسي لاقناعه بترشيح نجله على لوائح التيار في إحدى دوائر جبل لبنان الوسطى، مع العلم أن رئيس هذا التيار يفضل شقيقة الوزير السابق لأنه يعتبر أنها أكثر قبولاً من الرأي العام.

اللواء: أسرار

همس

أدت حملات الأسبوع الحالي إلى إعادة نظر عواصم عربية بزيارة وزراء أو مسؤولين فيها إلى لبنان!



غمز

قال مصدر نقدي ان أرقام موازنة العام 2022 تحمل مؤشرات استمرار التهالك أو مؤشرات مسيرة التعافي.



لغز

ترددت معلومات عن اتصالات شارك فيها قيادي حزبي مع مرجع كبير، أدّت إلى حدوث حلحلة، بدعم من دولة إقليمية.