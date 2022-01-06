الديار: مصادر الثنائي: ميقاتي يقول في العلن شيء وفي السرّ اشياء!

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بعض ما جاء في مقال جويل بو يونس في الديار:

في خطوة لم تكن متوقعة فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجميع بزيارته قصر بعبدا امس، واعلانه من على منبر القصر الجمهوري ان اجتماعا مثمرا عقده مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تم خلاله الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، كما ابلغ ميقاتي الرئيس عون بان موازنة 2022 باتت جاهزة وسيتم تسليمها خلال ايام، كما انه ستتم الدعوة قريبا لجلسة لمجلس الوزراء لاقرارها.



اسئلة كثيرة طرحها تصريح رئيس الحكومة من بعبدا قد تكون الاجوبة الشافية عليها عند الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله وحده.

على هذه الاسئلة، تختصر اوساط مطلعة على جو حزب الله جوابها بكلمتين: «ما في شي»!

وتؤكد ان ميقاتي لم يفاتح حزب الله باي دعوة ممكنة لمجلس الوزراء، وتقول: «ما حدا حكي معنا»! وتجزم مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي ان ميقاتي لم ينسق حتى ما اعلن عنه عن امكان الدعوة لجلسة حكومية مع الرئيس بري، وتقول: ما قاله رئيس الحكومة هو مجرد فكرة، فلا علم لنا باية تسوية او حل جاهز يؤمن عودة جلسات الحكومة، فلم يفاتحنا احد بذلك، ولم نعط اي جواب في هذا السياق.