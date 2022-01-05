متعاقدو المهني اعلنوا الاضراب المفتوح

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أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإضراب المفتوح، وجاء في بيانها: "نظرا إلى الاوضاع الراهنة، والانهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية، وغلاء المحروقات، وغيرها من الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا، ونظرا إلى عدم الإيفاء بالوعود التي كنّا قد وعدنا بها، وبعدما قمنا بالخطوات الايجابية المطلوبة حيث اعلنا تعليق الاضراب مطلع العام الدراسي، وبعد تصريح معالي وزير التربية اليوم من القصر الجمهوري والذي اعلن فيه بان التقديمات الموعودة للاساتذة، تحتاج إلى قرار من الحكومة مجتمعة، وبعدما سدت في وجهنا كل السبل المتاحة، نعلن الاضراب المفتوح، حتى تحقيق كل المطالب".

وأضاف البيان: "لا بد هنا من التذكير بالمطالب التي اصبحت في معظمها لا تساوي شيئا نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وهي: دفع المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي المنصرم، وتعديل أجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ودفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، وشمول الاساتذة المتعاقدين بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام، وإعطاء الاساتذة المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري، وتطبيق القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني".

وختم: "يبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة".

وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.