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من بعبدا، فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين اليوم بثلاثة أخبار سارة:

الخبر الأول، الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، والخبر الثاني، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار الموازنة. اما الخبر الثالث، فالإفراج عن المستحقات المالية للموظفين في القطاع العام، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول الماضيين.

وفي انتظار الترجمة العملية، ولاسيما على خط مجلس الوزراء المعطَّل،/ سلسلة مواقف أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم:

ففي الموضوع الحكومي، عبّر الرئيس عون عن بالغ قلقه على مصير الحكومة وتوقف عمل مجلس الوزراء، معتبراً أن التعطيل خطأ جسيم.

في موضوع العلاقة مع رئيس مجلس النواب، رأى رئيس الجمهورية أن الأخير متهم بالتعطيل في مكامن كثيرة، مؤكداً أن معارضته الحقت الضرر بالبلد، مذكراً بأن الرئيس نبيه بري أبلغه صراحة انه سيكون معارضاً لوصوله الى سدة الرئاسة الاولى، ولافتاً إلى أن المعارضة استمرت وتظهرت في اكثر من مناسبة، وصولاً الى المواقف والاتهامات التي خرج بها النائب علي حسن خليل، والتي وصفها الرئيس عون بالكذب والافتراء.

في موضوع العلاقة مع السعودية، ولاسيما بعد الكلمة الاخيرة للسيد حسن نصرالله، كان يمكن للأمور ان تكون اهدأ في الخطاب تجاه المملكة، فمن مصلحة لبنان اليوم ان تكون علاقته جيدة معها ولذا يجب تخفيف اللهجة حيالها، شدد رئيس الجمهورية.

أما الحلحلة، فيجب ان تبدأ من مكان ما، وقد يكون الحوار هو المؤدي الى هذه الغاية، تابع رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الحوار المذكور ضرورة في سبيل تهدئة الاجواء الداخلية تمهيداً لحث الدول الخارجية على مساعدة لبنان. أما رفض بعض القوى له، فهو تهرب من المسؤولية، ختم رئيس البلاد.