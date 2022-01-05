بالصّور- توقيف 9 أشخاص في البقاع بجرائم مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه، "نفذت وحدات من الجيش المنتشرة في منطقة البقاع تدابير أمنية ليل أمس أسفرت عن توقيف المواطن (ي. ج) وشقيقه (ي. ج) والمواطن (ر. ج) على حاجز المحطة – الهرمل، أثناء محاولتهم تهريب 20 طناً من السماد الزراعي، موضّبة في أكياس ومحمّلة في آليتين نوع بيك أب من دون أوراق قانونية".



وأضاف، "كما تم توقيف 6 أشخاص لارتكابهم جرائم: إطلاق نار من أسلحة حربية، وتهريب أشخاص وقيادة سيارة من دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزتهم مسدساً حربياً وسيارة وآلية نوع بيك آب".



ولفت البيان إلى أنه، "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".