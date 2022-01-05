حالتا وفاة بكورونا في مستشفى الحريري!

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /COVID-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي:

PFIZER: 918

ASTRAZENECA: 100



– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 490 فحصا



– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41



– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8



– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1



– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1483 حالة شفاء



– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1



– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25



– حالات وفاة: 2



إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف: 01832070″.