living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البزري شكر لARCS وLHF وDPNA دعمها مستشفى صيدا الحكومي

5
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكر الدكور عبد الرحمن البزري في بيان ل"جمعيات ARCS وLHF وDPNA دعمها المستمر والحيوي من أجل تعزيز قدرات مستشفى صيدا الحكومي ليواجه المتطلبات الصحية في هذه المرحلة، خصوصا المتعلقة بكوفيد 19 وغيره من الأمراض"، وقال: "إن الهبة التي قدمت من جمعيتي ARCS وLHF، بالتنسيق مع جمعية DPNA، جاءت لصالح مستشفى صيدا الحكومي، وهي تتشكل من تجهيزات ضرورية لمساعدة المرضى المصابين بأعراض شديدة لتدعم موقف هذا المستشفى وقدراته في زمن ارتفاع أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات وغياب قدرة المستشفيات الأخرى على استقبال مرضى كورونا نتيجة إقفال أقسامها التي كانت متاحة سابقاً".

وتمنى على هذه الجمعيات "الاستمرار في دعم مستشفى صيدا الحكومي والمجتمع الصيداوي لأن صيدا تخدم أبناء المدينة ومحيطها"، وقال: "إن أمامنا تحد جديد، وهو الحفاظ على قدرة الاستمرارية لدى هذا المستشفى وقدرة المرضى على دخوله لأن تكاليف الاستشفاء ومعالجة المرضى أصبحت عالية جداً".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout