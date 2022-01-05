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بالجرم المشهود.. توقيف عصابة ترويج عملة مزيفة

5
JANUARY
2022
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صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البلاغ التالي:

في إطار العمليّات التّي تقوم بها مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المجرمين على مختلف الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن قيام إحدى العصابات بترويج عملة مزيّفة من فئة الـ /100/ دولار أميركي، وذلك عبر المناورات الاحتياليّة.

بعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكنت من تحديد هوياتهم وتوقيفهم، بالجرم المشهود، في محلّة الضبيّة، وهم كل من:

إ. ص. (مواليد عام 1970، أردني الجنسيّة)
ع. س. (مواليد عام 1977، أردني الجنسيّة)
ه. ع. (مواليد عام 1989، فلسطيني الجنسيّة).

بتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على /23/ رزمة من الأوراق المزيّفة، - قُدّرت قيمة كل رزمة بـ/10،000/ دولار أميركي وهي عبارة عن رُزَم مليئة بأوراق فارغة ومغلّفة بإحكام بواسطة النايلون بطريقة يصعب على الزبون فتحها للتأكّد من المبلغ وصحّته، وقد وضعوا على أول وآخر كل رزمة ورقة من فئة الـ/100/ دولار المزيّفة لتضليل الضحية -.

أودع الموقوفون والمضبوطات، القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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