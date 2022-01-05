ماذا كشفت مستشفى الفقيه حول وفاة الطفل محمد علي الحسين؟

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علّق مستشفى الفقيه على حادثة وفاة الطفل محمد علي الحسين، سارداً في بيان، أنه "بتاريخ 3/12/2021 أدخل الطفل محمد علي الحسين مساء الى المستشفى لاجراء عملية جراحية له، وحدد موعد اجراء العملية في اليوم التالي اي في 4/12/2021 واثناء العملية تعرض لحالة انقباض في القصبة الهوائية بناء على تقرير طبيب التخدير فادخل على اثر ذلك الى غرفة العناية الفائقة لمتابعة العلاج. وفي اليوم التالي اي بتاريخ 5/12/2012 تم نقله الى مستشفى آخر بالاتفاق والتعاون مع الاهل وبعد مكوثه فيها داخل قسم العناية الفائقة لمدة 13 يوما وفارق الحياة بتاريخ 18/12/2021".

اشارة الى أن وزارة الصحة تدخلت وهي تجري تحقيقا شاملا حول ذلك.