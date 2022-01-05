أبيض: غالبية الحالات في لبنان هي "أوميكرون"

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ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس الكورونا، والتي ضمت: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير السياحة وليد نصار، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وبعد الأجتماع كشف وزير الصحة فراس أبيض أن، "غالبية الحالات في لبنان هي "أوميكرون".



وأضاف، "مستمرون بالاجراءات في المؤسسات السياحية والاصابات الداخلية تعدّت إصابات القادمين عبر المطار".