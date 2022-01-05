قطاع النقل البري يدعو الى الاضراب العام في 13 الحالي

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عقدت نقابات قطاع النقل البري في جبل لبنان الجنوبي جمعية عمومية لممثلي المناطق، في مركز “جبهة التحرر العمالي لمنطقة عاليه”، للبحث في الاضراب العام، في حضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد نقابات النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس نقابة الصهاريج فادي أبو شقرا، أمين شؤون فرع منطقة عاليه للجبهة الوليد شميط وممثلي اصحاف مواقف السيارات والباصات في عاليه والغرب والجرد.

ودعا اللقاء في بيان الى “الاضراب في 13 كانون الثاني الحالي الذي سيعم كل المناطق اللبنانية، واكد المجتمعون أن “هذا الإضراب العام والشامل هو للضغط على الحكومة رئيسا ووزراء لتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الحكومة واتحادات قطاع النقل البري”.