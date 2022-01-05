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مخزومي: استخدام حزب الله لسلاحه الإيراني ضدّ اللبنانيين والعرب هو الإرهاب ذاته

5
JANUARY
2022
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أكد النائب فؤاد مخزومي ضمن مقابلة له عبر قناة "الحدث"، "أننا نرفض إتهام المملكة العربية السعودية والخليج العربي بالارهاب، وهم وقفوا دائما الى جانب لبنان"، مشيرا إلى أن "استخدام حزب الله لسلاحه الإيراني ضدّ اللبنانيين والعرب هو الإرهاب ذاته".

وتوجه مخزومي بسؤال للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلا: "لماذا ذهبت الى اليمن وخضت حربا لا علاقة للبنان فيها، هل هذا عمل وطني أم إرهابي؟".

وأضاف: "كيف تتهم اللبنانيين بالعمالة وانت تجاهر بأن قوتك وسلاحك وصواريخك ومالك من إيران؟".

وشدد مخزومي على أن "حزب الله لم يكن ليستطيع وضع يضعه على الدولة ومفاصلها  لولا حلفائه الفاسدين"، لافتا الى ان "سياسية النأي عن النفس لم تعد تجدي نفعا".

وتابع: "حزب الله يخطف الحكومة اللبنانية وهو يرفض السماح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء"، مشددا على أن "مشكلتنا بضعف قيادات أبناء الطائفة السنية الذين خضعوا لحزب الله والانتخابات قادمة وهي محط للتغيير ونتمى على الجميع الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

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