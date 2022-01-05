طرابلسي يشكر الرئيس عون على توقيع القانون المتعلق بالتعليم المهني والتقني الذي سيُغيّر وجه التعليم

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شكرا النائب ادغار طرابلسي فخامة الرئيس العماد ميشال عون لتوقيع القانون # 255 الذي كان لي شرف وضعه وتقديمه والذي يُشرّع اعتماد مواد من التعليم المهني والتقني في المنهاج العام الذي سيُغيّر وجه التعليم فيخلق أجيال منتجة في لبنان.

واكد طرابلسي عبر تويتر ان إن توقيع فخامة الرئيس على القانون #266 لاعتماد "الهوية التربوية" والذي تقدمنا به انا وزميلي اسعد درغام، يُنهي التزوير في الشهادات، ويؤسّس لتوزيع عادل للمساعدات المدرسية لكل تلميذ في لبنان. ننتظر المراسيم التطبيقية من وزير التربية.

واشار الى ان القانون #265 الذي وقعه فخامة الرئيس لتسوية اوضاع التعليم الجامعي عن بُعد خلال سنوات الجائحة، ليس ما نصبو اليه لتقدّم التعليم الجامعي في لبنان، لكنه بداية الغيث. كان لي شرف المشاركة بوضعه بلجنة فرعية ضمت النائب ايهاب حمادة والوزير كلاس والبروفسور ايوب والمحامي عصام اسماعيل