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مصدر صيدلاني: الشركات المستوردة للأدوية استطاعت بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة تأمين معظم الأدوية السرطانية

5
JANUARY
2022
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أفاد مصدرٌ صيدلاني أن الشركات المستوردة للأدوية استطاعت في الفصل الأخير من السنة الماضية، بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة، تأمين معظم الأدوية السرطانية، بنسبة تتراوح بين الـ80% والـ85% من الحالات. وأضاف أنه في الشهر الحالي، إن الشركات المستوردة للأدوية بحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة بأسرع وقتٍ ممكن، لتفادي انقطاع هذه الأدوية مع بداية العام.

وأردف المصدر أن الشركات المستوردة للأدوية كما وكل المعنيين في القطاع يعلمون أن وزير الصحة العامة يبذل قُصارى جهده لتأمين هذه الموافقات، علمًا أنه يتردّد على مصرف لبنان كلّما دعت الحاجة، بغية إنجاز جميع المعاملات اللازمة.

وختم المصدر بالتمنّي على الحصول على الموافقات لكي يتمكن المستوردون من جلب الأدوية السرطانية، ولكي يستطيع مرضى السرطان المواظبة على علاجهم في هذا الشهر.

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