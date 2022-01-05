نقابة موظفي مصرف لبنان: لن نشارك بياناتنا الشخصية

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أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان عن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانوناً، وذلك وفقاً الى أحكام "القانون رقم 81" تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة " General Data Protection Regulation ("GDPR") الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016.

كما اشاروا الى أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقاً للهدف المحدد في "القانون رقم 200".