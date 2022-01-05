نقيب محرري الصحافة اللبنانية يشكر الرئيس عون

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علن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إن النقابة تبلغت من القصر الجمهوري أن رئيس الجمهورية وقع اليوم قانون اخضاع الصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للافادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والامومة. وقد حمل القانون الرقم٢٦٣. وشكر النقيب القصيفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على توقيعه هذا القانون الذي سيسلكه سبيله إلى التنفيذ من خلال المراسيم التطبيقية متمنيا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعطاء توجيهاته للاسراع في إنجاز هذه المراسيم. وإذ اشاد القصيفي بخطوة رئيس الجمهورية واهميتها بالنسبة إلى الصحافيين والمصورين المسجلين على جدولي نقابتي المحررين والمصورين، شكر للمجلس النيابي تصويته على اقتراح القانون المقدم من النقابة، والدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في هذا المجال، ولجنة الإعلام والاتصال النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن ، وتجاوب وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والكتل النيابية الموقعة على اقتراح القانون: لبنان القوي، المستقبل، التنمية والتحرير، الجمهورية القوية ، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي ، المرده، الحزب الديموقراطي اللبناني، الرئيس تمام سلام، النائب شامل روكز. كما سائر النواب الذين وقفوا إلى جانب النقابة في مطالبتها هذه. وعاهد القصيفي بأن تواصل نقابة المحررين عملها من أجل تحصين المننسبين إليها بمكاسب ثابتة تعينهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم في غير مجال.