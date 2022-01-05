أصحاب الافران يعتصمون أمام وزارة الاقتصاد

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اعتصم اصحاب الافران امام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الوسط التجاري للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز في ضوء التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء والذي لامس الثلاثين الف ليرة لبنانية.

وترأس نائب رئيس الاتحاد علي ابراهيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال الاعتصام وتحدث عن المعاناة التي يمر بها قطاع الافران، وقال إن "الافران تعاني من الارتفاعات الحادة لاسعار الدولار الاميركي خصوصا وان 75 في المئة من المواد الاولية المستعملة في صناعة الخبز تدفع بالدولار الاميركي اضافة الى الصيانة وقطع الغيار".

واضاف: "لقد اصبحنا على شفير الافلاس لعدم صدور تعرفة لربطة الخبز عن وزارة الاقتصاد والتجارة في ضوء التطورات الحاصلة في سعر الدولار والمحروقات التي ترتفع مرتين او ثلاث مرات اسبوعيا، فلماذا لا يعدل سعر ربطة الخبز؟ خصوصا وان هناك معادلة تم اعدادها ويمكن تطبيقها كلما يطرأ تعديل على سعر عناصر من عناصر الكلفة الاساسية".

واكد ابراهيم ان الافران تريد اصدار تعرفة عادلة تمكن الافران من الاستمرار من العمل وانتاج الخبز من دون معوقات، علما اننا نعاني نقصا في الطحين المدعوم بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد الامر الذي سيزيد المشاكل التي يرزح تحتها القطاع".