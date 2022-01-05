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الرئيس عون وقّع اليوم 16 قانوناً كان اقرها مجلس النواب واحيلت القوانين الى الجريدة الرسمية لنشرها

5
JANUARY
2022
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم 16 قانوناً كان اقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، واحيلت بعد التوقيع الى الجريدة الرسمية لنشرها وفقاً للأصول. 
 
والقوانين التي وقّعها الرئيس عون هي:
 
- قانون رقم 253 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بانشاء الوكالة الوطنية للدواء.
- قانون رقم 254 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بانشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.
- قانون رقم 255 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي باعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي، بهدف التوجيه المهني، (ويُعرف بقانون التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام).
- قانون رقم 256 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل المادة 604 من قانون العقوبات.
- قانون رقم 257 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون).
- قانون رقم 258 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بإلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000 تاريخ 14/2/2000.
- قانون رقم 259 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل بعض احكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوقي تقاعد محامي بيروت وطرابلس.
- قانون رقم 260 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الأسهم لحامله والأسهم لامر).
- قانون رقم 261 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعحديد شروط معادلة صف "الفريشمن"- المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، وتسوية أوضاع التلامذة عن الأعوام السابقة.
- قانون رقم 262 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل المادة 66 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
- قانون رقم 263 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي باخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من اية تقديمات، لاحكام قانون الضمان الاجتماعي- في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط.
- قانون رقم 264 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتحديد شروط ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية Health Club، وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.
- قانون رقم 265 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الاكاديمية 2019-2022 .
- قانون رقم 266 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي باعتماد هوية تربوية مع رقم مرمّز للتلميذ وللطالب في لبنان (الهوية التربوية).
- قانون رقم 267 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل المواد 554 و555 و556 و557 و559 من قانون العقوبات لجهة تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات.
- قانون رقم 268 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل المادة 567 من قانون العقوبات.
 
 
 
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