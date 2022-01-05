مُصوّر لبناني.. جثة هامدة في عجلتون!

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عُثر صباح اليوم على الزميل المصور رامز زغيب جثة هامدة في منطقة عجلتون بعد تعرضه لطلق ناري.

وبحسب المعلومات الأمنية، فإن رامز قد خرج وحيدًا في رحلة صيد بالأمس وعُثر على بندقيته بجانب الجثة وقد خرج منها طلق وحيد واستقر قريبًا من خده.



وبالتالي، ترجح المعلومات أن يكون قد تعرض للسقوط أرضًا وخرج الضرب عن طريق الخطأ وأصابه.



وقد أكدت المعلومات الأمنية أن البحث يدور في الكاميرات الموجودة في المحلة، على أن يصدر التقرير الرسمي خلال أيام.



عمل الزميل رامز زغيب كمصور في المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بين عامي 1996 و2014 وانتقل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يعمل هناك. وقد تواجد في لبنان خلال الأيام الماضية في عطلة الأعياد.



وكان قد أطل سابقًا في حلقة من برنامج كلام الناس ليتحدث عن فقدان والده منذ الطفولة حيث تعرض للخطف خلال الحرب وعاش كل حياته بلا أب.