الرئيس عون عرض الأوضاع التربوية وحاجات المناطق مع زواره اليوم

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الوزير الحلبي: انعقاد مجلس الوزراء يحمل حلا لمشاكل الجسم التربوي وبالأخص على الصعيد المعيشي والمدارس والجامعات ستفتح أبوابها في العاشر من الشهر الحالي

رئيس الجمهورية دان سرقة المنزل الاثري للشاعر مطران واكد على الأجهزة الأمنية وجوب ملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم

النائب مصطفى حسين تمنى إعادة النظر بقرار منع صيادي الأسماك في العبدة من الخروج الى البحر لممارسة عملهم

النائب السابق اميل رحمة دعا لتجاوز الاعتبارات والذهاب نحو حوار شامل حول كل الموضوعات والعناوين الخلافية

تناولت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، شؤوناً تربوية والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي في ظل تفشي وباء "كورونا" ومطالب المعلمين، إضافة الى شؤون واوضاع المناطق وحاجات المواطنين فيها.

الوزير الحلبي

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. وبعد اللقاء، تحدث الوزير الحلبي الى الصحافيين فقال:

" تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون لمتابعة الوضع التربوي العام، والصعوبات التي يعاني منها افراد الهيئة التعليمية وسائر الموظفين للوصول الى أماكن العمل والتدريس، ولتلبية الحد الادنى الممكن من متطلبات الحياة في الظروف الراهنة الفائقة الصعوبة، خصوصاً اننا على بعد أيام قليلة من استئناف العام الدراسي المحدد يوم الاثنين 10 كانون الثاني في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات الجامعية وسائر مؤسسات التعليم على جميع المستويات، ضمن اقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن تفشي وباء "كورونا".

وبحثت مع فخامته في عدة مراسيم تتعلق بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات بما يعرف بمرسوم 35 في المئة، وكل هذه المواضيع تحتاج الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وكنت ارغب ان اطرح على فخامة الرئيس امكان توقيع هذه المراسيم اذا استمر الانسداد السياسي في عدم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء، ولكن كما فهمت اليوم انه بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ستتم دعوة قريبة للمجلس وهذا يحل كل المشاكل العالقة وبالأخص على الصعيد المعيشي. ونحن نتطلع الى استئناف هذه الدراسة في جو آمن، وسأعقد مؤتمراً صحافياً اليوم مع معالي وزير الصحة في وزارة الاعلام لبحث الخطوات العملية التي تؤدي الى استئناف الدروس والعودة الى المدارس في العاشر من هذا الشهر، في جو آمن بما يحفظ سلامة التلاميذ والهيئة التعليمية والادارات في المدارس والأهالي."

سئل: هناك مطالبة من العديد من المدارس والأهالي بتأجيل العودة لنحو أسبوعين.

أجاب: اذا بقي التلاميذ في المنازل، هل سيتوقف الوباء؟ حتى في الدول التي تشكو من زيادة كبرى في اعداد المصابين وتفشي الوباء، لم تقفل المدارس أبوابها، كونها المجال الأكثر اماناً، لانه على التلميذ وضع الكمامة طوال اليوم، بينما في المنزل او عند لقاائه بأصدقائه، لن يضع الكمامة. هناك إجراءات سنبحثها، كما سبق وذكرت، مع معالي وزير الصحة، وسنعلن عن عدة إجراءات عملية من شأنها طمأنة التلاميذ والاهالي وافراد الهيئة التعليمية وادارات المدارس.

النائب مصطفى حسين

ثم اجرى الرئيس عون جولة افق مع النائب مصطفى حسين، تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية، وموضوع الانتخابات النيابية، إضافة الى حاجات منطقة عكار الاجتماعية والصحية والإنسانية. وأشار النائب حسين الى انه راجع الرئيس عون في القرار الذي أصدرته قيادة الجيش بمنع الصيادين في منطقة البعدة من الخروج الى البحر لصيد الأسماك، متمنياً إعادة النظر بالقرار، لان صيد السمك هو مصدر الرزق الوحيد الذي يعتاش منه هؤلاء الصيادين. وقد وعد الرئيس عون بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة.

النائب السابق اميل رحمة

واستقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة، وعرض معه الأوضاع العامة. وبعد اللقاء، قال النائب السابق رحمة: " في مطلع هذه السنة، تمنيت لفخامة الرئيس اعيادا مباركة، وأن يكون العام الجديد فاتحة خير للبنان واللبنانيين. "

واضاف: "ان الوضع صعب ودقيق ، ولكن في كل السجالات والمواجهات تبقى هناك فسحة ضؤ ، يمكن النفاذ منها للبحث معا في امكانات إنقاذ وطننا، وهو لنا جميعا ومسؤوليتنا أن نتصدى للوضع بتغليب المصلحة العامة على خلافاتنا ايا تكن درجة عمقها. ومن هنا أرى وجوب تجاوز كل الاعتبارات والذهاب إلى حوار شامل حول كل الموضوعات والعناوين الخلافية، من دون ان يكون ذلك بديلا عن مجلسي النواب والوزراء وكل المؤسسات الدستورية. "

وتابع: "وجدت رئيس الجمهورية متألما جدا للوضع الذي بلغته البلاد، وأكد انه لن يدخر وسيلة من أجل الخروج من الازمة، وأنه واع لمسؤولياته، وسيمارسها، وسيواصل تحركه في غير اتجاه لإيجاد الحلول التي من شأنها تقليص معاناة الناس."

وأشار النائب السابق رحمة الى ان الرئيس عون سأله عن ملابسات سرقة المنزل الاثري للشاعر خليل مطران في بعلبك، مديناً مثل هذا العمل، مؤكداً على الأجهزة الأمنية وجوب ملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم.