رواية التمديد لحاكم مصرف لبنان.. هذا ما كشفه الرئيس عون

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في حديث لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع صحيفة "نداء الوطن"، نفى الرئيس عون رواية التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويقول: "كان في نيتي تغييره لانه أمضى في موقعه سنوات طويلة ولكن وزير المالية علي حسن خليل هو من اقترح التمديد له وطلب ادراجه على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، ولم يخضع الموضوع للتصويت آنذاك هذا فضلاً عن عملية التهويل التي قادتها جمعية المصارف بالقول ان عدم التمديد له سيعرض الوضع المالي للمخاطر". وقال: "هناك اشياء تقال تفوق القدرة على استيعابها وتبعث على الغضب حين تسمعها". وتابع معلقاً على كلام حسن خليل "ولا كلمة صحّ كلّه كذب وافتراء. وزير المالية علي حسن خليل هو من طلب مني التزاماً بصلاحياتي كرئيس للجمهورية عرض الموضوع على جلسة الحكومة من خارج جدول الاعمال"، وتابع: "لم يصوتوا على تغيير سلامة اصلاً، ثم زارني وفد جمعية المصارف متمنياً عدم تعيين بديل عنه لاننا في بداية الازمة وهو الوحيد القادر على معالجتها، وكذلك كان رأي الهيئات الاقتصادية. جميعهم نصحوا بعدم تغييره مع بداية العهد"، ما يعني وفق عون "ان التمديد لحاكم المركزي انطلق من قبله بما يمثل وما يمثل وبناء على اقتراحه تم عرضه على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال".