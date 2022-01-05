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الرئيس عون استقبل الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا

5
JANUARY
2022
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رئيس مجلس الوزراء: اللقاء كان مثمراً جداً واتفقنا على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والافراج عن الاستحقاقات المالية للموظفين في القطاع العام
 
الرئيس ميقاتي: الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة وفور تسلّمي إياها يصبح من الضروري انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب
 
اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم، انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.  وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلّمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب.
كما طمأن الى انه سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة.
 
 
 
 
تصريح الرئيس ميقاتي
وكان الرئيس ميقاتي وصل الى قصر بعبدا عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث عقد اجتماعاً مع الرئيس عون، وادلى بعده بالتصريح التالي: 
"اعتبر ان لقائي مع فخامة الرئيس اليوم كان مثمراً جداً، واتفقنا اولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بشكل فوري الى حين حلول موعد الدورة العادية. اما الموضوع الثاني فيتعلق بالموازنة العامة لعام 2022، وقد ابلغت فخامة الرئيس انها باتت جاهزة وسوف اتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الامر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لاقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة الى صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الاصلاحية التي نعمل عليها. وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها كونها المسالة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب. 
اما الامر الثالث الذي اتفقت عليه مع فخامة الرئيس، فهو الافراج عن الاستحقاقات المالية، وخاصة للموظفين في القطاع العام والادارات العامة والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول وسيتم ذلك اليوم ان شاء الله. واجدد دعوتي ان تكون سنة خير على الجميع".
ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة في ما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب الرئيس ميقاتي: "ان جدول الاعمال ووجود الموازنة اصبح اكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان احداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني".
سئل: هل تم تحديد جدول الاعمال؟
أجاب: الأولوية هي للموازنة.
 
 
 
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