اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستقر تدريجيا بدءا من مساء الاربعاء.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل ، مع احتمال امطار خفيفة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار مساء و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي و بسيط في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

السبت: صاف اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%

- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43

- ساعة غروب الشمس: 16,43