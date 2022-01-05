تعميمٌ من وزير التربية.. ماذا جاء فيه؟

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 34/م/2021، الموجه إلى مديري المدارس والثانويات الرسمية، من اجل تمكين عاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية (IT Administrator) من متابعة الدورات التدريبية التي تنظمها وحدة المعلوماتية في الوزارة بالتعاون مع ممثلين عن شركة كلاسيرا العالمية Classera Inc.، وذلك بعدما كانت الشركة المذكورة نفذت عدداً كبيراً من التدريبات اللازمة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء في خلال الصيف المنصرم، هدفت إلى تدريب المدربين الأساسيين بالتعاون مع مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي، الذي وضع ضمن خطة التدريب بعنوان "موردي "، جدولاً يتضمن 176 ورشة عمل تدريبي تقام من بعد، ويتم التسجيل لمشاركة افراد الهيئة التعليمية فيها عبر مراكز التدريب في المحافظات.

وجاء في التعميم:

"في إطار الإهتمام بتطوير عملية التعليم من بعد، ومن أجل تنمية المهارات والمعارف لدى افراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية بهذا الشأن، سيتم تنظيم دورات تدريبية لعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية من جانب فريق وحدة المعلوماتية في الوزارة، بالتعاون مع ممثلين عن شركة كلاسيرا، من اجل العمل وفق منصة كلاسيرا المقدمة من هذه الشركة، وذلك ليتمكن عاملو المكننة اصحاب العلاقة، من مساعدة افراد الهيئة التعليمية على استخدام هذه المنصة في عملية التعلم من بعد.



ستقام هذه الدورات التدريبية لعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية من بعد، إبتداء من الإثنين الواقع فيه 3/1/2022 ، وتتم المشاركة في هذه الدورات التدريبية وفقاً لجدول زمني محدد".