روسيا اليوم: مباحثات سورية أردنية لتطوير التعاون الاقتصادي

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روسيا اليوم: بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، مع وفد من غرفة تجارة الأردن سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سوريا والأردن.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد الثلاثاء أمس في وزارة التجارة الداخلية السورية احتياجات سوقي البلدين لإنشاء شركات سورية أردنية وتوفير مختلف السلع والخدمات والعمل على إقامة معارض سورية على الأرض الأردنية لعرض السلع والمنتجات السورية.

ونوه عمرو سالم بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا ضرورة تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق سبل التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات التي تطور العمل المشترك وترتقي به لمراحل متقدمة.

من جانبه أكد نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري والاقتصادي الأردني على إقامة علاقات استراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت انطلقت، أمس الثلاثاء في دمشق، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية بدمشق.