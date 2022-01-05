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الجمهورية: لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر

5
JANUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تراجع الكلام عن استمرار السعي الى حل لقضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما يفسح في المجال لعودة مجلس الوزراءالى الانعقاد، اذ اكد مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر، وما التوتر المستجد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«حزب الله» سوى سبب اضافي لتعميق الازمة على رغم من ان «حزب الله» ابلغ الى المعنيين انه لا يتجه الى تعقيد الامور.

وابدى المصدر خشيته من الانعكاس المباشر للخلافات السياسية على الحكومة حيث اصبح من الصعب تجنيبها ما يحصل، مؤكدا ان الجهود الحالية التي يبذلها البعض تَنصبّ في اتجاه تأمين الاجواء المناسبة لاطلاق عجلة الانتخابات خصوصاً ان مؤشرات تصعيد خطيرة بدأت تطل برأسها وتتزامن مع تخطي الدولار عتبة الثلاثين الف ليرة رغم تعاميم مصرف لبنان المركزي.

الجمهورية
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