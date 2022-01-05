عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 كانون الثاني 2022

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الأخبار: تعرفة الكهرباء 20 مرّة أعلى

انطلاق السعار الانتخابي ضد المقاومة





الديار: سجال ميقاتي - حزب الله يهدد بنسف الحكومة والدولار يتجاوز الـ ٣٠ الفا

«أوميكرون» يجتاح لبنان... اكثر من ٥ آلاف اصابة في يوم واحد

نداء الوطن: الردود على نصرالله ترفض اختطاف إيران للبنان

عون لـ"نداء الوطن": معارضة بري "مُضرّة" وعلى "حزب الله" أن يختار!



اللواء: إدانة واسعة لإساءات حزب الله للسعودية.. وملف التدخل الإيراني يتقدّم!

الدولار على غاربه والمحروقات تحرق الجيوب.. والمدارس مُعلّقة على إصابات كورونا المرعبة



البناء: أبو هواش يربح معركة الحرية والمقاومة تعيد معادلة الردع… وفيينا لتحرير أموال إيرانية / البلد يرقص على حبال التعطيل… والناس ترقص على صفيح الدولار وكورونا الساخن / ميقاتي والحريري يردّان على نصرالله… وفضل الله: الأوْلى بالردّ الكرامة المهدورة /



النهار: "حزب الله" يشعل الجبهتين وعون يتماهى وحليفه



الجمهورية: الدولار يكسر المحظور والحكام يتفرجون



l'orient le jour: Geagea lance la bataille contre Bassil à Batroun