أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية تلقي إيران بعض أموالها المحتجزة بموجب العقوبات كنتيجة لما تمّ الاتفاق عليه بين الرئيسين بايدن وبوتين كبادرة حسن نية وتعزيز للثقة بنوايا واشنطن برفع العقوبات، وقالت المصادر انّ مبلغ خمسة عشر مليار دولار محتجز في كوريا وألمانيا والعراق ستتحرّر تباعاً…

خفايا

تساءلت مصادر مالية عن سبب عدم السير بتشكيل مجلس للنقد كما تقول تجربة بلدان خاضت هذا الطريق ونجحت بالسيطرة على أزماتها المشابهة، لكن الفكرة تقوم على تقييد حق طبع العملة من قبل مصرف لبنان بما يبقي الكتلة النقدية بسقف يعادل الدولارات التي يملكها؟



نداء الوطن: خفايا



تبددت آمال احد فرقاء ٨ آذار بتعيين شخصية قيادية فيه في الحكومة خلفا لجورج قرداحي بعد الخلاف المستجد بين «حزب الله» والرئيس ميقاتي على خلفية الهجوم على السعودية.

إعتبرت جهة سياسية أن غياب الرئيس سعد الحريري عن التعاطي السياسي يضعه خارج السياسة لا خارج الإنتخابات فقط وهو لا يمكنه أن يطلّ ببيانات استنكار للحملات ضد المملكة العربية السعودية ثم يغيب، لأن هذه البيانات تصير لمجرد رفع العتب فقط في وقت يمكن أن تشكل مفتاح عودته إلى السياسة.

اللواء: أسرار

همس

تنشغل جهات دبلوماسية باستقراء الخلفيات التي أدّت إلى تصعيد جهة لبنانية إقليمياً، بالرغم من معطيات ظاهرة توحي بانفراجات؟



غمز

يتساءل خبراء نقد عن السبب الذي يحول دون تدخل مصرف لبنان في سوق القطع للحؤول دون التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، في أيام الإجازات!



لغز

نجحت وساطة حزب حليف بتبريد «الرؤوس الحامية» بين حليفين، بانتظار «مسعى ما» قيد الدرس!