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الديار: مصادر: استمرار ميقاتي بسياسته يهدد الحكومة بالسقوط

5
JANUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تواصل امس السجال بين القوى السياسية على خلفية تصعيد السيد نصرالله بوجه السعودية ردا على تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين وصفت الحزب بـ «الارهابي». ووصف نواب حزب الله ميقاتي بـ «المتملق» واعتبروا انه «يقوم باستجداء لرضى من يصر على الاستمرار في الاساءة إلى اللبنانيين».

 

وانتقدت مصادر مطلعة على جو حزب الله في حديث لـ «الديار» بشدة ما ورد في بيان ميقاتي، متسائلة «اين موقفه الحازم من التهجم السعودي على قسم كبير من اللبنانيين يمثلهم حزب الله»، مستغربة «سياسة الاستجداء المتواصلة التي يمارسها ميقاتي فيما الرياض لا تعير له اهتماما».

 

ونبهت المصادر من ان استمرار ميقاتي بسياسته هذه سيهدد الحكومة بالسقوط وليس حصرا بالتعطيل كما هو حاصل اليوم، مضيفة: «آخر ما يريده حزب الله حكومة ورئيس حكومة ينفذون الاجندة والاهواء السعودية في لبنان».


واعتبرت مصادر سياسية في حديث لـ «الديار» ان «التطورات الاخيرة تعيق اي مسعى لحل الازمة الحكومية وتجعل اي ساعي خير سواء بالداخل او في الخارج نيته تحريك المياه الراكدة يتريث قبل الاقدام على اي خطوة.. ما يعنينا ان البلد دخل عمليا في المجهول».

الديار
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