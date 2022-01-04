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كلُّ شيء في البلد يتراجع، إلا إثنين يتقدمان، وبقوة: سعر صرف الدولار الذي لامس الثلاثين ألفاً، وأعداد المصابين بكورونا التي سجلت 5087 اصابة و16 حالة وفاة في الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وإذا كان الارتفاع الجديد في سعر صرف الدولار دليلاً إضافياً إلى فشل السياسات التي اعتمدت منذ ثلاثين عاماً، وتمسك البعض ممن غطاها بها، إلى حدِّ وعده للبنانيين قبل مدة بخفض السعر إلى ثلاثة آلاف، بعد تحذيره إياهم من ارتفاعه إلى ما فوق العشرة آلاف إذا تمت إقالة حاكم مصرف لبنان… فارتفاع إصابات كورونا، وإن كان مسؤولية لبنانية بالدرجة الأولى بفعل الإهمال في فترة الأعياد، فهو ظاهرة عالمية في ظل النمو المضطرد لمتحورة أوميكرون، حيث تخطت الاصابات في الولايات المتحدة وحدها اليوم على سبيل المثال المليون اصابة. مع الاشارة الى اتجاه بالعودة الى المدارس في الموعد المحدد مع اتخاذ الاجراءات الاضافية اللازمة.

وبالعودة الى الشأن السياسي الداخلي، فالمراوحة سيدة الموقف في ضوء التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، فيما توزع الاهتمام السياسي اليوم في اتجاهين: الأول، المواقف التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله حول السعودية، والثاني ، العلاقة بين الحزب والتيار الوطني الحر.

وفي الموضوع الأول، برز اليوم تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية، مشدداً على ان هذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء.