مخابرات الجيش أوقفت متهماً سورياً بمحاولة قتل سيدة في القاع

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مديرية المخابرات في الجيش اوقفت السوري بشار المصري، المتهم بمحاولة قتل وسرقة سيدة من بلدة القاع شمال شرق لبنان الاسبوع الماضي.

ونوه رئيس بلدية القاع بشير مطر بـ "جهود مديرية المخابرات وبخاصة مفرزة القاع التي يرأسها المقدم زارة المولى، بالكشف عن تفاصيل الحادثة وتوقيف الفاعل، وهي الحادثة الاولى من نوعها في القاع، وكانت من الممكن ان تؤدي الى حساسيات كبيرة بين السكان والنازحين القاطنين في البلدة ومشاريعها".

كما اوقف عناصر المديرية اللبنانيين (ع.س) اثناء قيادته سيارة مسروقة من نوع كيا في بلدة القاع، و (ع.م) في بلدة القصر الحدودية، وهو احد عناصر عصابات السرقة التي تنقل السيارات المسروقة من لبنان الى سوريا.