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متعهدو اعمال التشغيل والصيانة يعلنون التوقف عن العمل...ما هي مطالبهم؟

4
JANUARY
2022
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أعلن متعهدو اعمال التشغيل والصيانة في الجمهورية اللبنانية التوقف عن أعمال التشغيل والصيانة لجميع مشاريع التشغيل والصيانة العائدة لمحطات تكرير المياه والصرف الصحي والمباني الحكومية والجامعية... الخ، وذلك ابتداء من مطلع العام ۲۰۲۲ ولحين البت بالمطالب.

وقالوا في بيان: "بعد تقاعس الإدارات المعنية من وزارة الطاقة والمياه ووزارة التربية ووزارة المالية ومجلس الإنماء والاعمار والمؤسسات العامة عن القيام بما هو مطلوب منهم إن لناحية تجديد عقود المقاولين المنتهية منذ أكثر من ثلاث سنوات أو لناحية تعديل الأسعار الإفرادية لتتلائم مع الأسعار الرائجة حالياً نتيجة إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي خصوصاً وأن جميع المواد المستعملة في هذه الأعمال تدفع للموردين بالدولار الاميركي النقدي، وخصوصا "مادة المازوت الحيوية والاساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية والتي اصبح سعرها الرسمي بالدولار الاميركي، وأمام عدم اكتراث الإدارات المذكورة بمطالبنا المحقة والمزمنة والتي تتلخص بتمديد العقود وتعديل الأسعار الإفرادية ودفع مستحقاتنا القديمة وعلى الرغم من الإجتماعات المتكررة والتي أتت من دون نتيجة انما مجرد وعود فارغة، وأمام عدم قدرتنا المالية على الاستمرار في عملية النزف والخسائر التي نتكبدها من جراء تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة ، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف عن أعمال التشغيل والصيانة لجميع مشاريع التشغيل والصيانة العائدة لمحطات تكرير المياه والصرف الصحي والمباني الحكومية والجامعية... الخ، وذلك ابتداء "من مطلع العام 2022 و لحين البت بالمطالب".

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