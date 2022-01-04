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راى وزير السياحة وليد نصار ان رئيس الجمهورية على حق بما قاله في الرسالة التي وجهها للبنانيين ولاسيما لجهة كلامه على ضرورة ان تجتمع الحكومة ، معتبرا ان ما حصل في المجلس الدستوري لجهة الخروج بلا قرار هو تعطيل اسوة بما يحصل لجهة القوانين الموجودة في مجلس النواب ولدى اللجان التي لا يتم العمل عليها ومنها الكابيتال كونترول.





لمشاهدة الفيديو اضغط هنا وردا على سؤال في حديث لبرنامج "مع جويل" عبر منصّة يوتيوب في مقابلة سجلت قبل وفاة والد الوزير نصار، اكد نصار ان ميقاتي يريد عودة جسلات الحكومة لكن ما الفائدة اذا دعا لانعقاد جلسة ولم يحضر المكون الشيعي وبالتالي ندخل في موضوع عدم ميثاقية الجلسة, مشيرا في الوقت نفسه الى ان من يعطل جلسات الحكومة اليوم بات واضحا وهو الثنائي الشيعي.

وعن الدعوة للحوار التي تحدث عنها مجددا الرئيس عون علما انها لم يتم تلبيتها في السابق قال نصار غامزا من قناة القوات اللبنانية وغيرها : من السهل ان يكون الشخص في المعارضة فيعارض" ليقطف الامور الجيدة" ويحولها الى ترانيم رنانة قبل الانتخابات،.





وفي هذا السياق علق نصار ردا على سؤال عما نقل عن البطريرك الماروني من ان جعجع مفكر وناسك بالقول : انا اكنّ كل الحب لغبطته واحترمه لكنه قال سابقا ان جعجع لديه سياسة الهدم اكثر من البناء ولا اريد ان اعلق على ما قاله في الاطار الذي اتى،معتبرا ان كلمة ناسك كبيرة جدا اذ لا الدكتور جعجع ولا غيره من السياسيين يمكن ان يقال عنهم نساك!





وعن قناعاته السياسية، كشف نصار للمرة الاولى انه يتفق مع التيار الوطني الحر ومع تيار المردة وهو بعيد عن طروحات القوات.





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وقال : لدي قناعات سياسية وانا لم انقل البارودة من كتف الى اخر ومن يعرفني من 20 سنة اين كنت في السياسة ، يعلم جيدا انني لم اغير قناعاتي ، فانا افتخر انني من مدرسة ريمون ادة كما ان مدرسة ميشال عون بالنسبة لي هي استمرارية لمدرسة فؤاد شهاب و مدرسة سليمان فرنجية الرئيس رغم ان لكل فترة حكم ظروفها. واضاف: انا باق ضمن المحور الوطني العروبي.

وعما اذا كان ضمن محور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اجاب :اكيد ، مشيرا الى ان علاقة شخصية وعلاقة صداقة تربطه بالوزير باسيل ، مؤكدا ان رئيس التيار لم يطلب منه طلبا واحدا وقال : من شهرين ونص حتى اليوم "استحليت يطلب مني طلب".





وعما اذا كان باسيل هو من طرح اسمه للوزارة قال: من طرح اسمي هما رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وباسيل لم يتدخل مباشرة بالاسماء لكن الاكيد انه راض عني وهناك ثقة بيني وبينه، كاشفا انه بحكم الصداقة التي تجمعه بباسيل فهو يلتقي به ويتناقشان بامور عدة حتى غير سياسية. وعما اذا كان التقاه قبل ان يصبح وزيرا قال : انا كل جمعة التقي به!





وعما اذا كان في الانتخابات الماضية قد صوت للتيار حسمها بالقول : طبعا انتخبت التيار وحلفاء التيار(غامزا من باب تصويته سابقا لوليد خوري) مشيرا في الوقت نفسه الى ان ما يؤكد على انه يقارب الملفات بموضوعية ، انه انتخب زياد حواط بانتخابات بلدية جبيل وعلى دورتين رغم وجود مرشحين بوجهه من التيار لان زياد حواط لم يكن في حينها قوات لبنانية بل زياد حواط الجبيلي ابن حليم حواط الشاب المندفع.

وقال نصار: زياد حواط رئيس البلدية غير زياد حواط النائب وهو لم يكن لديه خيار ليصل الى النيابة سوى القوات اللبنانية التي تمكنت من الدخول الى منطقة جبيل عبر زياد حواط الذي شكل حصان طروادة لها !





وسئل نصار عما اذا كان يعتبر حواط قد نجح في النيابة فرد بالقول: النجاح في النيابة هو في التشريع والمساءلة والمحاسبة سائلا: كم مشروع قانون تقدم به زياد حواط؟

وعما اذا كان قد اخطأ حواط بخياره :لم يكن لديه خيار اخر ولولا تحالفه مع القوات لما كان قد وصل الى مجلس النواب وكان ليفوز وليد خوري الذي له حيثية كبيرة وهو خسارة للبرلمان النيابي كما قال !

فهل النائب سيمون ابي رميا افضل ؟ سئل نصار فرد: وفق معرفتي بسيمون وكتلته فهم تقدموا اقله ب 50 قانون، مضيفا في الوقت نفسه ان ابي رميا لم يقدم الكثير لجبيل اذ كان بامكانه فعل الكثير ، نافيا ان يكون هو البديل كمرشح للتيار على ساحل جبيل بدلا عن خوري ومؤكدا دعمه لسيمون ووليد خوري اذا قرر الترشح على ان يحسم القرار في حينه.









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وفي ملف انتخابات الرئاسة المقبلة ، وردا على من يدعم للوضول الى رئاسة الجمهورية بين سليمان فرنجية وجبران باسيل، رفض نصار اعطاء جواب حاسم وقال : لوقتا فلهذه الانتخابات ظروفها الدولية والمحلية ، سائلا : مين كان بيقول انو ميشال سليمان بيعمل رئيس؟!

عن وضع جبيل السياحي، ومع من يمكنه التعاون كوزير للسياحة، اشار نصار الى ان جبيل اعطت الجميع اكثر مما اعطوها ، وقال :لا شك ان جبيل لمعت في الوقت الذي كان فيه زياد حواط رئيسا للبلدية الذي وصل اليها بعد فراغ وهذا ساعده كثيرا لكنه اعتبر ان الكثير من المشاريع شكلت نقطة سوداء في تاريخ زياد حواط ومنها المجمع التجاري الذي بدأ تشييده قرب كنيسة مار جرجس مطالبا اياه بهدمه ولاسيما انه متوقف منذ سنوات عدة، كاشفا عن مجموعة مشاريع يحضر لها لجبيل، ابرزها الطريق الفينيقي كون لبنان سيدخل في 1/1 /2022 رسميا ضمن هذه المنظمة ، بالاضافة الى مشروع توجيهي للشاطىء اللبناني في جبيل وزوق مكايل وقد انطلق المشروع مع رئيس بلدية الزوق ايلي بعينو.

واعلن انه جبيليا ليس لديه اخصام او مشاكل نافيا ان يكون لديه اي حسابات خاصة مرتبطة بموقعه مؤكدا انه لن يسمح لاي طرف بان يعرقل مسيرة معينة او مشروع معين





وبعد رزمة حملة بجنونك بحبك التي استقطبت وافدين كثر،كشف وزير السياحة عن رزمات اخرى ستنطلق تباعا ستشمل ايضا دولة قطر كونها الدولة المضيفة لكأس العالم في كرة القدم.

ومن الداخل الى الخارج، كشف وزير السياحة انه سيكون له جولات في دول الخليج ضمن سلسلة زيارات تبدأ بشهر كانون الثاني تشمل كل من دبي و قطر والبحرين والسعودية والكويت مؤكدا انه سيقوم بهذه الزيارات كوزير سياحة .

وعما اذا كان الرئيس ميقاتي سيزور قريبا السعودية، اشار نصار الى انه سيكون قريبا في قطر ومن بعدها انشالله في السعودية وهذا ما نتمناه، كما قال.