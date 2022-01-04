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ميقاتي يجتمع مع وزير الصحة.. هذا ما كشفه الأخير عن واقع "كورونا" والمدارس

4
JANUARY
2022
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة فراس الأبيض في السرايا الحكومية، وبحث خلال اللقاء بحث في التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.


إثر اللقاء اعلن الوزير الأبيض: "قمنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وعرضنا لواقع الوضع الوبائي في لبنان، فالأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وفي الوقت نفسه، لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع ان الوضع في المستشفيات لغاية الان لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير، ولكن المطلوب منا ان نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد، في حال تزايد هذه الأرقام لا سمح الله".


وأضاف: "تباحثنا في إجراءات عدة تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارىء ميداني للكورونا من ضمن التجهيزات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في منطقة البيال، وهو سيسمح باستقبال المرضى الذين هناك شك في اصابتهم لإجراء تقويم لهم لمعرفة أوضاعهم ، وهذا الامر سيمكننا من مساعدة المرضى المصابين، وسيعلن عن هذا المركز خلال أيام، وسنقوم مع دولة الرئيس بزيارة ميدانية لافتتاحه".

وتابع: "بحثنا ايضا في موضوع المستشفيات ورفع جهوزيتها، لقد زدنا عدد أسرة المستشفيات بنسبة 30 بالمئة تقريبا لغاية الآن، ونعمل من اجل رفعها إلى اعداد اكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك، علما اننا نعلم جميعا انه للأسباب الاقتصادية والصحية والنفسية، طرح موضوع الاقفال العام ولكن لغاية الآن نبذل كل الجهود كي لا نصل الى هذا الامر".


واضاف:" لقد تم التباحث بموضوع المدارس، وهناك اجتماع لي اليوم ظهرا مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، طبعا يهمنا جدا استمرار العام الدراسي، بخاصة اننا عطلنا عامين دراسيين في السابق، واي تعطيل اضافي قد يكون اثره وخيما على طلابنا، لكن يجب أن نتأكد أنّ افتتاح المدارس سيتم بالطريقة الصحيحة، من خلال أمور عدة من بينها نشر اللقاح بين التلاميذ والادارة والمعلمين".


وعن أعداد التلامذة الذين تلقوا اللقاح قال: "نعمل على المدارس، هناك اكثر من 160 مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقاً ميدانية لهذه المدارس لاجراء التلقيح فيها، وأتوقع ان ينشط هذا الموضوع أكثر في اأايام المقبلة".

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