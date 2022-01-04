الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية

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رئيس الجمهورية: الحرص يجب ان يكون متبادلا لانه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء

الرئيس عون عرض لحاجات منطقة كسروان الفتوح مع النائب عازار ومع رئيس الجامعة اللبنانية الواقع التربوي والجامعي في البلاد

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.

ولفت الى ان هذا الحرص يجب ان يكون متبادلا لانه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء .

النائب عازار

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب روجيه عازار وعرض معه شؤونا سياسية والتطورات الحكومية إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة كسروان- الفتوح.

البروفسور بدران

واستقبل الرئيس عون الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران الذي شكره على تعيينه رئيسا للجامعة وعرض معه الواقع التربوي والجامعي في البلاد والصعوبات التي تواجه عمل الجامعة بمحتلف كلياتها وأوضاع اساتذتها وحاجاتهم.