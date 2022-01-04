خبير يكشف أمراً بارزاً عن تعميم سحب الدولار.. ما هو؟

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قال المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية باسكال ضاهر إنّ "مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ التعميم 151، وبالتالي لم يعد مشروعاً".



وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح ضاهر أن "كل التعاميم هي مخالفة لقانون النقد والتسليف وترمي إلى تحميل المودعين الخسائر".



ومع هذا، فقد كشف ضاهر أنّ "التعميم 161 هو هيركات كبير على أموال المُودعين".

يُشار إلى أن تعميم رقم 151 ينص على إمكانية سحب المودعين مبلغ 3 آلاف دولار شهرياً من المصارف وفق سعر صرف 8000 ليرة.



أما تعميم رقم 161 فهو الذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها سحوبات الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، وفق سعر الصرف على منصة "صيرفة" في اليوم السابق للسحب، ويعمل بهذا التعميم حتى نهاية الشهر الحالي.