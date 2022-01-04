عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022

الأخبار: مملكة الكبتاغون
أكد التمسك بالتفاهم مع التيار وتطويره والحرص على «الحلفاء والأصدقاء» | نصرالله لسلمان: أنتم الإرهاب
الديار: نصرالله يؤجل «المصارحة» داخليا «ويعرّي» دور السعودية «الارهابي» وميقاتي «غاضب»
«نبش القبور» يتصاعد بين «امل» و «التيار» وبري يستعد لتسجيل «نقطة» جديدة ضد عون
اسرائيل تتحدث عن نشر قوات «الرضوان» قرب الحدود الجنوبية: لا نيّة بضربة استباقية ؟
نداء الوطن: ميقاتي افتتح الردود مندّدًا بالإساءة إلى المملكة والخليج واللبنانيين
نصرالله يهاجم خادم الحرمين: "بعرف رح تقوم القيامة"!
البناء: نصرالله: أميركا هي من يدعم الإحتلال… والسعودية هي من يصدّر الإرهاب / باسيل: سبب الفشل مع حزب الله هو أمل… وخليل: فخورون بثنائيتنا المقاومة / عون مستمرّ بالسعي لإنجاح الحوار… وبري لا يمكن أن أُدعى لحوار وأقاطع /
اللواء: ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري
باسيل وخليل يلعبان ع «التويتر».. و«فضيحة الكهرباء» تضع الرئيسين على لائحة الاستقالة
النهار: "افتتاح" السنة الانتخابية... مهزلة تغييب الانهيار!
الجمهورية: بعبدا وعين التينة مواجهة مفتوحة
l'orient le jour: Dans les décombres d’Électricité du Liban : visite guidée d’un quotidien sous tension