عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022

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الأخبار: مملكة الكبتاغون

أكد التمسك بالتفاهم مع التيار وتطويره والحرص على «الحلفاء والأصدقاء» | نصرالله لسلمان: أنتم الإرهاب





الديار: نصرالله يؤجل «المصارحة» داخليا «ويعرّي» دور السعودية «الارهابي» وميقاتي «غاضب»

«نبش القبور» يتصاعد بين «امل» و «التيار» وبري يستعد لتسجيل «نقطة» جديدة ضد عون

اسرائيل تتحدث عن نشر قوات «الرضوان» قرب الحدود الجنوبية: لا نيّة بضربة استباقية ؟

نداء الوطن: ميقاتي افتتح الردود مندّدًا بالإساءة إلى المملكة والخليج واللبنانيين

نصرالله يهاجم خادم الحرمين: "بعرف رح تقوم القيامة"!



البناء: نصرالله: أميركا هي من يدعم الإحتلال… والسعودية هي من يصدّر الإرهاب / باسيل: سبب الفشل مع حزب الله هو أمل… وخليل: فخورون بثنائيتنا المقاومة / عون مستمرّ بالسعي لإنجاح الحوار… وبري لا يمكن أن أُدعى لحوار وأقاطع /



اللواء: ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري

باسيل وخليل يلعبان ع «التويتر».. و«فضيحة الكهرباء» تضع الرئيسين على لائحة الاستقالة

النهار: "افتتاح" السنة الانتخابية... مهزلة تغييب الانهيار!

الجمهورية: بعبدا وعين التينة مواجهة مفتوحة



l'orient le jour: Dans les décombres d’Électricité du Liban : visite guidée d’un quotidien sous tension