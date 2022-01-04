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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022

4
JANUARY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر دبلوماسية في فيينا إنّ تقدماً هاماً ونوعياً دخل على خط المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ببصمات روسية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بايدن وبوتين، وإنّ إيران حصلت على مكاسب تلبّي حداً مقبولاً من مطالبها…


خفايا

قال مرجع سياسي إنّ جدول أعمال العلاقات السعودية اللبنانية قد تغيّر بعد خطاب السيد حسن نصرالله، وإنّ الصمت الحكومي اللبناني عن تصنيف حزب الله إرهابياً من قبل السعودية ودول خليجية لن يقابَل بتهاون من حزب الله بخلاف المرحلة السابقة…

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن لائحة المشتبه بهم التي وزعتها قوى الأمن الداخلي وتتعلق بالذين أطلقوا النار ليلة رأس السنة وبلغ عددهم 238 تحوي أكثرية أسماء من الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل ومن المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب، ولوحظ ايضاً أنه لم يتم توقيف إلا خمسة قبل أن يتم إطلاقهم بموجب سند إقامة.

 

يتردد ان خلافاً وقع بين زعيم ونجله حول آلية اختيار الترشيحات للانتخابات النيابية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
وفقاً لمعطيات خبراء ماليين فإن الأزمة السياسية ستعيق أي محاولة لدفع المفاوضات مع صندوق النقد إلى الأمام...


لغز
يتصرف صرافون، وكأن «المِلقّ» ممكن يفلت، على غير مستوى، لذا هم يتحضرون لإرتفاع خيالي جديد، في سعر صرف الدولار في السوق السوداء..

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