وزير التربية ينفي ما يتم تناقله عن لسانه عبر مواقع التواصل

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نفى المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي ما يتناقل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مفاده أن الوزير ينعت الأساتذة : "بين السهرات والضهرات" ويدعوهم إلى العودة ألى التعليم .

إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي أدلى بتصريح بهذا المعنى ، أو أن يكون استخدم مثل هذه اللغة في أي تعبير".

ودعا المكتب أصحاب هذه الفبركات إلى "سحبها من التداول تحت طائلة الملاحقة الجزائية" .