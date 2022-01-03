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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": الحقيقة ساطعة وإن حاول كثيرون إخفاءها

3
JANUARY
2022
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مقدّمة "ضروري نحكي":

الحقيقة ساطعة وإن حاول كثيرون إخفاءها. هي تماما كنور الشمس، لا يُمكن أن تُحجب مهما حاول العابثون شطبها.
عادة، القاعدة هي الأساس والخارجون عنها كثر. في لبنان الشواذ هو القاعدة ومن يحِد عنه يُشتم.
في لبنان من يحابي الفساد يربح، ومن يعارضه يصبح المتهم. من لا يبادر ولا يحاول هو العاقل، ومن يفعل يُرجم وتُشوّه صورته حدّ الإغتيال المعنوي، إن لم نقل أكثر.
قال ميشال عون قبل عقود: الدولة بحاجة الى تدقيق مالي جنائي.
وقع الانهيار وأفلست الدولة. وها هو التدقيق يُطيّر مرّة تلو الاخرى على يد من لا يكلّ من هدم أيّ أمل للخروج من الازمة.
قال لهم قبل أسبوع: النظام يحتضر، فلبنحث في تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة التي نصّ عليها إتفاق الطائف. فقامت قيامة أهل الطائف بحجّة أنّ الرئيس يعتدي على الدستور!
بالمحصّلة، مهما علت سقوف المواقف، فالحوار الذي دعا إليه رئيس البلاد يبقى الملاذ لأنّه يقي من تفجّر الأزمة أكثر. وهو ما تقاطع مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أشار باقتضاب الى ضرورة الحوار متمسّكا بالحلفاء وبتفاهم مار مخايل، ساحبا فتيل السجال.
بالإنتظار، لا شكّ أنّ النظام السياسي- الاقتصادي الذي رعاه أمراء الحرب بعد التسعينيات يتهاوى ويكاد يرتطم من دون بدائل. فالحكومة لا تزال مُعلّقة وكذلك أي خطوة فعلية باتجاه صندوق النقد. لكن أيا من الإصلاحات لا يكتمل ما لم يغّير بعض من في يدهم الحل والربط عقلية الريع: ريع سياسي يقود ريعا إقتصاديا، يقود أناسا كالقطيع الى صناديق الإقتراع.
ولا يتحقق الخروج من النظام الريعي سوى في العودة الى الإقتصاد القويم، ذلك الإقتصاد المنتج القائم على صناعة صحيحة محلية بكامل مواصفاتها وأدواتها.
في هذه الحلقة، نناقش الواقع الصناعي مع ضيفنا وزير الصناعة جورج بوشكيان ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، ونطلّ على عناوين السياسة مع الكاتب السياسي غسان جواد.

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