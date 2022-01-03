نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الشؤون وعرض معه موضوع البطاقة الدوائية

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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم مع وفد من النقابة ، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في مكتبه بالوزارة، وجرى البحث، بحسب بيان للنقابة، "في سبل التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، لاسيما في ما يخص المراقبة الصيدلانية في المستوصفات التابعة للوزارة". لفت سلوم الى "توفر حوالي 16 صيدلي مختص في المراقبة من وزارة الصحة، يمكنهم مساعدة وزارة الشؤون في هذا الاطار".



وعن البطاقة الدوائية اشار سلوم الى انه "جرى البحث مع الوزير حجار في كيفية تمويلها وتفعيلها. وفي هذا السياق ستعقد اجتماعات بين الطرفين للبدء بآلية تفعيل البطاقة الدوائية عبر مشاريع تعنى بها الوزارة".