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سبوتنيك -

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، في خطاب متلفز أمس الأحد، إن التحالف مع "حزب الله" الذي دام 15 عاما، يجب أن يتطور، معتبرا أن التفاهم مع الأخير بحاجة إلى حوار عميق وإلى تطوير يبدد مخاوف اللبنانيين.

يقول الإعلامي اللبناني حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

إن أبرز الرسائل التي أراد إيصالها التيار الوطني الحر إلى "حزب الله"، أن التيار متمسك بخياراته الوطنية الاستراتيجية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكنه أن يسكت على الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة، ولا في تعطيل المشاريع، ولا في عملية التوظيف العشوائي، لأن كل هذا يؤدي إلى نهاية الدولة.

وأشار الحسن إلى أن "التيار الوطني الحر لا يمكنه أن يتغاضى عن هذه التجاوزات، ومن حقه وحق تكتل "لبنان القوي" أن يطالبوا بإعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة، ومن حقهم أن يمنعوا سقوط الدولة، لأنه عندما تنتهي الدولة تسقط الطائفة والعائلة ويسقط كل شيء. ولهذا لا بد من تطوير وتفعيل تفاهم "مار مخايل" على أساس أن بناء الدولة هي في سلم الأولويات، ووحدة أي طائفة يجب أن تكون في خدمة الوحدة الوطنية وليس العكس".

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