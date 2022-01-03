ندى بستاني ترد بالوقائع على خليل: أنتم من عرقلتم خطة الكهرباء لاسباب طائفية فاسدة

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صدر عن الوزيرة السابقة ندى بستاني البيان الآتي، ردا على كلام النائب علي حسن خليل:

للوهلة الأولى ظننتُ اننا في الأول من نيسان وليس في بداية السنة، لكن بمجرّد أن نعرف من المتكلم وصفته يسقط الاستغراب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتم خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء ومنها:

١- محطات التغويز:

عندما أُنجزت مناقصة معمل دير عمار وحده عارضتم النتيجة وطلبتم بمناقصة للزهراني. وحين أُعيدت المناقصة بشروطكم ولم تأتِ النتيجة (المتعهد) على ما رغبتم في الزهراني، طالبتم بإلغاء سلعاتا.

٢- مقدمو الخدمات:

عطّلتم المشروع ٣ أعوام رغبة منكم بتوظيف المياومين وإدخال متعهد جديد محسوب عليكم بالقوة. ثم عرقلتم كل البنود الاصلاحية ولا سيما العدادات الذكية لوقف الهدر وزيادة الجباية. فكيف تستغربون، والحال هذه، مطالبتنا باللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟!

٣-معمل دير عمار٢:

قرار ديوان المحاسبة الاول واضح باضافة الـTVA، لكن الذي يبسط سيطرت على الديوان مارس ضغطه حتى صدر بعد عامين من القرار الأول قرار ثاني معاكس على قياس صاحب السيطرة.

٤-تأخير تنفيذ المعملين الجديدين في الذوق والجية عبر تعمد عدم الدفع للمتعهدين، وافتعال مشكلة للبنان مع الخارج، والاهم تأخير تشغيل وصيانة المعملين.

٥-تأخير دفع مستحقات تشغيل وصيانة الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية في نهر بيروت ومعمل توليد الكهرباء من مطمر الناعمة.

٦-تأخير تنفيذ مشاريع شبكات النقل لعدم تسديد وزارة المال المستحقات المالية للمتعهدين.

٧-عدم الموافقة على موازنات كهرباء لبنان وعلى قرارات مجلس ادارتها. على سبيل المثال، في العام ٢٠١٨ من اصل ٣٧ قرارا، وافقت وزارة المالية فقط على ٧ قرارات، منها يا للمصادفة تمديد عقد البواخر!

٨- تأخر فتح اعتمادات الفيول مما تسبب بغرامات بملايين الدولارات على خزينة الدولة كرمى لعيون وزير المال!