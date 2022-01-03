بري: أي انكفاء من الحريري عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل

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أكد رئيس المجلس النبابي نبيه بري وجوب إنجاز الإنتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان”.

وشدد بري، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، على “الأهمية القصوى لمشاركة الرئيس سعد الحريري وتيار “المستقبل” من موقعهما التمثيلي في هذا الإستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل”.



وعن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الحوار قال بري: “لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائما في نتائج أي حوار”.