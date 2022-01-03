حمدان: الزعران الذين يحمون رياض سلامة طيّروا التدقيق الجنائي...وثوار سمير باي باي

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غرد العميد مصطفى حمدان عبر تويتر مشيرا الى ان "لن تحصل الانتخابات النيابية بحكومة دولة الرئيس نجيب الميقاتي، وأن سعر الدولار طار دون رادع أو قدرة على الردع، والزعران الذين يحمون رياض سلامة، طيّروا قانون التدقيق الجنائي، لان الموس وصل إلى رقبتهم، ومافيا مالكي البنوك تصرفوا بما تبقّى من أموال الناس.

إن مافيا الصرافين تزدهر مع من يديرها من السياسيين المذهبيين الطائفيين، وتُستخدم كغسالات للدولار الاسود، وقضاء القاضي علي ابراهيم في غيبوبة عن سابق تصور وتصميم، والفورة وثوار سمير باي باي ..

الحل: لجان شعبية من الاوادم تدير المدن والقرى اجتماعياَ واقصادياً بحماية جيشنا."