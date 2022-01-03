سيمون أبي رميا: نحن مع العودة الى ماقبل 1988 والغاء مفاعيل العفو العام

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غرد النائب سيمون ابي رميا:
"تصحيحاً لبعض المفاهيم:
- امير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.
- التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحر منذ سنوات ونحن مع "العودة الى ماقبل ١٩٨٨" والغاء مفاعيل العفو العام.
- الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائي ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.
فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين ابرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف او تردد.
حما الله لبنان من مزوّري التاريخ.
نحن مع اوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة"