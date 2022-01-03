سيمون أبي رميا: نحن مع العودة الى ماقبل 1988 والغاء مفاعيل العفو العام

A + A -

غرد النائب سيمون ابي رميا:



‏"تصحيحاً لبعض المفاهيم:

‏- امير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.

‏- التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحر منذ سنوات ونحن مع "العودة الى ماقبل ١٩٨٨" والغاء مفاعيل العفو العام.

‏- الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائي ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.

‏فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين ابرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف او تردد.

‏حما الله لبنان من مزوّري التاريخ.

‏نحن مع اوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة"