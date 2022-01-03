living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون ناشد جميع المواطنين والمقيمين من غير الملقحين ضرورة تلقي اللقاح بعد تطور انتشار وباء كورونا في الفترة الأخيرة

3
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس الجمهورية اطلع على التقارير الامنية حول التدابير التي اتخذت ليلة رأس السنة وشدد على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم
 
الوزير السابق الخازن من بعبدا: الرئيس عون  مستمر في المشاورات لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع
 
اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التقارير التي وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث المتفرقة التي سجلت في عدد من المناطق اللبنانية. ونوه الرئيس عون بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وافواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة. وشدد على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفاديا لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات.
 
تصاعد كورونا
من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون سلسلة تقارير حول تطور انتشار وباء "كورونا" ومتحولاته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين. وفي هذا الاطار ناشد رئيس الجمهورية جميع المواطنين والمقيمين في لبنان الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، المباشرة الى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية، والتجاوب مع الحملات التي تنظمها وزارة الصحة لهذه الغاية في مختلف المناطق اللبنانية، لافتاً الى انه من الضروري اخذ اللقاح الذي يوفر حصانة ويحد من درجة الإصابة ومفاعيلها وفق تقارير الأطباء المختصين.
 
الوزير السابق وديع الخازن
الى ذلك استقبل الرئيس عون الوزير السابق وديع الخازن، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الأخيرة. وبعد اللقاء قال الوزير السابق الخازن:
 
" تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتداولنا في الشؤون الداخلية وتحديدا في المخاض الحكومي، وتبرمه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، والذي لا يستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة جدا.
 
وابدى فخامة الرئيس إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، ومحذرا من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة باعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا".
 
واشار الوزير السابق الخازن الى ان الرئيس عون " مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته".
تهنئة بالاعياد من الرئيس الأسد
وتلقى الرئيس عون عدداً من برقيات التهنئة بعيد الميلاد المجيد وحلول السنة الجديدة من عدد من المسؤولين في العالم ، وفي هذا الاطار تلقى برقية تهنئة من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout